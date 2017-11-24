Halk otobüsünde dehşet dakikaları

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Kapıyı açmasam otobüse nasıl bineceksin" cevabını veren Tanas ile emekli başkomiser arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförünün "seni indiririm aşağı" demesi üzerine "sen kimi indiriyorsun" diyen yaşlı yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Bu esnada arka koltukta bulunan genç yolcu da yerinden kalkarak otobüs şoförüne saldırmaya başladı. Yaşlı yolcu ve genç yolcunun otobüs şoförünü yumruklama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşlı ve genç yolcunun saldırısına uğradıktan sonra yolcular tarafından zor sakinleştirilen şoför darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.Yaşadığı olayı anlatan şoför Kerem Tanas, "Durakta durup yolcuları indirdikten sonra 65 yaş üstü kartı olan kendisinin emekli komiser olduğunu söyleyen vatandaş cama yüzüğüyle sert vurdu. Ben de yüzüğüyle neden vurduğunu sordum. Tartışma çıktı, yaşlı adam bana saldırdı. Bu esnada arkada bulunan genç de bana saldırdı. İkisi beni darp edip küfürler etti. Ben de darp raporu alıp ikisi hakkında şikayette bulundum" dedi.