Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9’u Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 6. Ana Jet Üs Komutanlığında, 10’u diğer illerde hava kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda halen görevli 19 astsubay ve 1 mahrem imam şahsa yönelik düzenlenen 13 ili kapsayan ortak operasyonda 20 kişi yakalandı.İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Eskişehir, Ordu, Kütahya, Bitlis, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 20 kişiden 11’i tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.