Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 2, Arhavi'de 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 18, Murgul'da 11, Yusufeli'nde 3 olmak üzere toplam 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.