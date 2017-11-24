Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 2, Arhavi'de 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 18, Murgul'da 11, Yusufeli'nde 3 olmak üzere toplam 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdare ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin'de 42 köy yolu ulaşıma kapandı
24.11.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 2, Arhavi'de 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 18, Murgul'da 11, Yusufeli'nde 3 olmak üzere toplam 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : Artvin,
522330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522330.aspx
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