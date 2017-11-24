Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00’te, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ege Denizi’nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.