Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00’te, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ege Denizi’nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Muğla'da korkutan deprem
24.11.2017 - 17:08 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : muğla,datça,
522399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522399.aspx
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