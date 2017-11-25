Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Anadolu Medya Ödüllerini kazananlar açıklandı. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, düzenlediği basın toplantısında 348 yerel radyo, televizyon ve gazete oylamasıyla Anadolu Medya Ödülleri’ni kazananların belirlendiğini ve ödüllerin Ocak ayında sahiplerine takdim edileceğini belirtti. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Antalya’ya kadar çok geniş bir coğrafi alanda ödüllerin belirlendiğini kaydeden Burhan, İhlas Haber Ajansı’nın “Yılın Haber Ajansı” ödülüne değer görüldüğünü ifade etti. Burhan, “İhlas Haber Ajansı, özel sektörün ortaya koyduğu önemli bir ajansımızdır. İHA, özel sektör mantığıyla çalışan, deneyimli, bilgili bir kadroya sahiptir. Dünyanın, Türkiye’nin her tarafından haber geçme becerisini gösteren böylesine bir yapının mutlaka ödüllendirilmesi gerekir. Bu yüzden İhlas Haber Ajansına, Anadolu medya mensupları ödül vermişlerdir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.