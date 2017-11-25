Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu'nun Erenler mevkisinde kontrolden çıkan Mevlüt Bodur (33) yönetimindeki 34 VL 7786 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halinde bulunan 21 SA 333 plakalı tıra arkasından çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonda sıkışan sürücü Bodur ile Süleyman Şah'ın öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından cesetleri araçtan çıkardı. Jandarma ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cesetler Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.