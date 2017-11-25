Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olarak ilan edilirken; kadınlara yönelik şiddet rakamları ise her geçen gün artıyor. Şiddet gören kadınların şiddet ortamından uzaklaşabilmesi için başvurduğu sığınmaevleri büyük önem taşısa da kadınlar sığınmaevlerine gitmeye çekiniyor. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) verilerine göre 2013 yılında merkeze bin 447 şiddet mağduru kadın başvuru yaparken; bunların yüzde 77’si emniyet tarafından getirildi. Gelenlerin yüzde 10’u kendi başvuruları olurken; bakanlık aracılığıyla başvuranlar ise sadece yüzde 3. Şiddet gören kadınların sığınmaevine erişimi sürecinde karşılaştığı sorunlar Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmada ele alındı. Çalışma kapsamında şiddet görmüş, sığınmaevinde yaşamakta olan 43 kadınla görüşüldü. Araştırmada dikkat çeken nokta, kadınların ilk şiddet gördüklerinde bir kuruma başvurmadıkları oldu. Kadınlar gördükleri şiddete dayanamayacakları noktaya geldiklerinde ya da çok ağır yaralanmalar olduğunda konuyla ilgili kurumlardan ve kolluk güçlerinden yardım talep ediyor. Kadınların sığınmaevine erişimlerinin önündeki önemli bir engel, sığınmaevi hakkında bir şey bilmemeleri. Görüşülen kadınlar, hem sığınmaevi gibi bir hizmetten haberdar olmadıklarını hem de ona nasıl ulaşabileceklerini bilmediklerini söylediler. Ankara’da görüşülen kadınların yüzde 62’si Ankara’da bir sığınmaevi olup olmadığını bilmediğini, yüzde 10’u ise bu konuda emin olmadığını ifade etti. Çoğu kadın da “Buraların böyle olduğunu bilmiyordum, bilseydim daha önce gelirdim” dedi.



BİR ENGEL DE ÇOCUKLAR

Çalışmada bu konuda bir engelin de kadınların çocukları olduğu ortaya çıktı. Kadınlar çocuklardan uzak kalmamak, çocuklarına karşı suçlu hissetmemek adına gördükleri şiddete katlanıyor. Görüşülen kadınların bazıları da çevrelerinden sığınmaevlerine yönelik olumsuz söylemlerden etkilendiğini dile getirdi.



DENETİMLER DAHA DA ARTIRILMALI

Araştırmanın sonunda birkaç öneriye de yer verildi: Sığınmaevlerine yönelik olumsuz söylemlere karşı merkezlerin iç mekan konusundaki fotoğraf ve diğer görseller kadınların sığınmaevlerini tercih etmesinin yolunu açabilir. Ayrıca, kolluk güçlere kadına şiddet konusunda daha fazla eğitim verilmeli, bu konuda denetimler arttırılmalı.