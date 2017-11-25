Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında tır kuyrukları oluştu.Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.Tır kuyrukları Kapıkule'de 15, Hamzabeyli'de ise 8 kilometreye ulaştı.Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli'de ise 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu
25.11.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 kilometre tır kuyruğu oluştu.
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