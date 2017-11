Türkiye Gazetesi

Yeni yılın yaklaşması ve kar yağışının aralıklı olarak devam etmesiyle birlikte Uludağ’da yoğunluk başladı. Kayak pistlerinin hazır hale getirildiği Uludağ'da telesiyejler de çalıştırıldı. Bu arada Uludağ'ın önemli otelleri de kış faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayıp yerli ve yabancı konuklarına kapılarını açtı. Sezonun genelde Aralık ayında başladığını bu yıl ise, normalden erken geldiğini söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, şöyle konuştu: "Kar yağışı gayet iyi gidiyor. Biz de tam kapasite hizmet vermeye başladık. Şu an itibariyle hafta sonu 150 oda için 300'den fazla misafirimiz rezervasyon yaptırdı. Belirli bölgelerde kayak yapılmaya da başlandı, bu noktalara ulaşımı sağlayann telesiyejler de hizmete girdi. Meteorolojik bilgilere göre salı günü bir soğuk hava dalgası daha bekliyoruz. Bu sezon için her şey güzel olacak gibi görünüyor" dedi.Yılbaşı için de hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Pınarcı, "Programımızı hazırladık. Şu an yüzde 50'nin üzerinde satış gerçekleşti. Kısa bir süre içerisinde yılbaşı için kapasitemizi doldurmuş olacağız."



SORUNLARA ÇÖZÜM ARADILAR

Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistlerin 'Beyaz Cennet' Uludağ'dan memnun ayrılmalarını sağlamaya yönelik önlemler de alındı. Uludağ Çalıştayı, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında, BURBAK, BUSKİ, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar, otel sahipleri ve kayak eğitmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ’da gözlemledikleri sorun ve sıkıntıları dile getirerek bu bilgiler ışığında sorunların giderilmesi noktasında çözüm yolları aradılar. Toplantıda Uludağ’ın asayişi ve gelen misafirlerin sorunsuz bir şekilde tatillerini geçirebilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili görev dağılımı da yapıldı. Buna göre verilen işlerin dağılımının takibi için de bir komisyon oluşturuldu.