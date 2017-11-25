Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonun 25 Kasım sabahı başlatıldığı belirtilirken, "PKK/KCK terör örgütü milis yapılanmasına yönelik Van il merkezi, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çeşitli dijital metaryeller ele geçirilmiştir" denildi.