Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UÜ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi Hakan Erdoğan, safranın binlerce yıldır kullanılan bir bitki olduğunu belirterek, “Antidepresan özelliği var. Belli bir süre kullanıldığında depresyonu iyileştirdiği tespit edilmiş. Bunun haricinde kanser hücrelerinin büyümesini durdurduğu ve yayılmasını engellediğine yönelik klinik çalışmalar var. En son yapılan araştırmalara göre sarı nokta göz hastalığına da iyi geliyor. Safran çayı düzenli olarak kullanıldığında yüzde 93’e varan bir iyileşme görüldüğü tespit edildi” diye konuştu.



Erdoğan, “Safran oldukça değerli bir ürün. Tıbbî ürünler içinde en değerli olanı. Bu ürünlerde kimyevî madde ve gübre kesinlikle kullanılmıyor. Bu ürünü sertifikalandırırsanız gramı 100 liradan alıcı buluyor. Piyasada ise 25 liradan başlayıp 100 liraya kadar alıcı buluyor” dedi.