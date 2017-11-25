Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz pazartesi günü operasyon gerçekleştirildi. Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli İstanbul'da da 22 adrese eş zamanlı yapılan baskında, hakkında yakalama kararı olan 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 28.1 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde, 5.9 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 8 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.