Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Kasım gecesi Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72193 sokakta bulunan Ağabayar Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuba Çelik (35), kimliği belirsiz kişiler tarafından apartmanın bahçe duvarının arkasından pompalı tüfekle gece saat 03.00'da saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın sabah ezanı okunana kadar fark edilmediği için apartman girişinde hayatını kaybetti. Namaza giden bir vatandaşın polise haber vermesiyle ortaya çıkan olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



Üvey oğlu uzaklaştırma aldı

Polis, cinayeti çözmek için yaptığı çalışmada Tuba Çelik’ten sürekli para isteyen 26 yaşındaki üvey oğlu Mazlum O. ile kavga ettiği bu yüzden uzaklaştırma cezası aldığını, Mazlum O.'nun bu olaylardan sonra Tuba Çelik'i öldürmesi durumunda mal varlığının kendisine kalacağını arkadaşlarını söylemeye başladığını saptadı. Polis, araştırmasına apartman güvenlik kameralarını inceleyerek devam etti. Ekipler, görüntülerde 2 kişinin apartman etrafında keşif yaptığını ve Tuba Çelik’in gece eve geldiği saatlerde apartmanın önünde beklediğini tespit etti.

Apartman önünde bekleyen Hamza I. ve Müslim S.'yi gözaltına alan polis, azmettirici Mazlum O. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra katillerin kaçtığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, aracın Mazlum O.'nun arkadaşına ait olduğunu da belirledi.

Üvey annesinin para kazandığı ve kendisine vermediği için kıskançlık yüzünden arkadaşına öldürttüğü iddia edilen Mazlum O. Havuzlubahçe Mahallesi’nde pompalı tüfeği kullanan Hamza I.'yı ve gözcülük yapan Müslim S.'yi Gülbahçesi Mahallesi’nde gözaltına aldı. Şüphelilerden Mazlum O., olayla bir ilgisinin bulunmadığını söylerken diğer zanlılar suçlarını itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.