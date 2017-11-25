Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde Sabah saatlerinde Oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son Kelkit Çayı etrafında görülen iki kayıp çocuktan bütün aramalara rağmen 697 gündür haber alınamıyor. Bayram Erol’un tek yumurta ikizi olan Berat, "2 sene önce kardeşim kayboldu. Allah rızası için kardeşimin bulunmasını istiyorum çok özledim" dedi.



Suskunluğunu bozan baba İHA'ya konuştu

Çocuğunun kaybolduğu günden bu yana basın mensuplarına konuşmayan baba Ömer Erol, suskunluğunu bozarak İHA'ya konuştu. Çocuğunun bulunması için yetkililere seslenen Erol, "697 gün oldu çocuğum kaybolalı. Çocuğum ile ilgili 2 senedir ne bir haber, ne de bir şey hiçbir şey bulunamadı. Çok üzgünüz biz her gece ağlıyoruz, sızlıyoruz, gece ağlıyoruz, uyuyamıyoruz Allah rızası için bir gören bir duyan varsa söylesin bize, biz de rahatlayalım. 2 sene boyunca bizim çektiğimiz acıyı hiç kimse bilmiyor. Yetkilikler ile görüşme yaptık Sayın Coşkun Çakır ile dedi ki bir hafta içerisinde tekrardan arama talep edeceğiz. Bizler büyüklerimizden destek bekliyoruz. Çocuğumuzun aranması için ricada bulunuyoruz. Allah razı olsun hepsinden ilgilendiler tüm Reşadiye halkı da ilgilendi bizimle" ifadelerini kaydetti.



"Allah’ım kimseye böyle bir acı çektirmesin"

İstanbul Zeytinburnu’nda çocuklarının görüldüğü yönde 6 ay önce kendilerine ihbar geldiğini ifade eden Adile Erol ise, "Çocuğunuz Zeytinburnu’nda görüldü diye oraya gittik kayınpederim ile ama oradan da umutlu bir cevap alamadan geri döndük. Oradan da şuanda bir şey çıkmadı. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. 2 sene bitecek Aralık’ın 29’unda daha hiçbir haber yok. Bir umut diye bekliyoruz belki bir gün haber gelecek diye. Allah rızası için bilen gören varsa yani vicdanı sızlamıyor mu yani biz bu kadar acı çekip gözyaşı dökerken onlar nasıl mutlu oluyor. Allah’ım kimseye böyle bir acı çektirmesin" dedi.