Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı, teşhir amaçlı  bir balıkçı tezgahında sergileniyor.Köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken balığı  yakından inceleyerek, cep telefonları ile fotoğraf çekti.Balıkçı Sami Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yıldır  balıkçılık yaptığını ilk kez böyle büyük bir köpek balığını tezgahına getirdiğini  söyledi.Köpek balığının tezgahında ilgi çektiğini anlatan Küçük, bu kadar  ilgiyi kendisinin de beklemediğini belirtti.İlgiden memnun olduklarını ifade eden Küçük, "Camgöz köpek balığı müşterilerim tarafından özel olarak talep edilen bir balık. Tekirdağ'da  yakalandı. Boyu 4 metre 80 santimetre olan köpek balığı 500 kilogram ağırlığında.  Sergiledikten sonra kesip kilosunu 15 liradan satacağız." diye konuştu.