Doğu Anadolu Bölgesi'nde karyağışı ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle araç sahipleri farklı önlemler alıyor. Bazıları araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bazıları da brandalarla her tarafını kapatarak dizel araçlarının motorunu donmaktan korumaya çalışıyor.
Kars'ta vatandaş arabasını soğuktan korumak için battaniye kullandı
25.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sürücüler araçlarını battaniye, kilim ve brandalarla korumaya çalışıyor.
Etiketler : kars,soğuk hava,battaniye,
522545 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522545.aspx
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