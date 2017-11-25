Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karyağışı ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle araç sahipleri farklı önlemler alıyor. Bazıları araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bazıları da brandalarla her tarafını kapatarak dizel araçlarının motorunu donmaktan korumaya çalışıyor.