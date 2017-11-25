Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı dosyada yargılanan anne Adalet ve baba Mehmet Mahsum Demirtaş’ın ise beraatlerine karar verildi. Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Batman’da 31 Temmuz 2016 günü 112 Acil’e yapılan ihbarda, Huzur Mahallesi’ndeki bir evde yaralı bir kadın olduğu bildirildi. Bölgeye giden sağlık ekibi, Amine Demirtaş’ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, genç kızın vücudunda mor, sarı ve yeşil renklerde çok sayıda darp izi ile kesik, kemik kırıkları olduğu ve elektrik verilerek öldürüldüğü saptandı. Çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemedeevde elektrik akımı vermeye yarayan üçlü priz, kablo parçaları, metal parçası, pense, cımbız, pet şişe, kova, ıslak bez ve 90 santimlik tahta sopa bulundu. Yapılan otopside, Amine’nin sırt ve kalçasında yaygın şekilde sopa darbelerine bağlı bir haftalık yaralar, kabuk tutmuş yara izleri, kol kemiklerinde kırık, göğüste yara sıyrıkları, sol diz ve bacağında kemiğe kadar uzanan kesikler, alın bölgesinde yaralanma ve yırtık tespit edildi. Kızın cenazesi, otopsinin ardından defnedilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. İfadesi alınan kızın kardeşi C.D., ağabeyi Kasım’ın, Amine’ninbaşka erkeklerle görüştüğünü öne sürüp,telefon ve şifresini istediği, ablasının vermemesi üzerine de tahta sopa ile onu dövdüğünü söyledi.C.D., babasının ağabeyine, Amine’yi döverken başına vurmamasını, annesinin de fazla dövmemesini söylediğini anlattı. C.D., odaya baktığında ağabeyi Kasım’ın, bir ucunu sivrilttiği prize takılı kabloyu Amine’nin dizine değdirdiğini söyledi.



1 HAFTA İŞKENCE GÖRDÜ

C.D.’nin ifadesi üzerine gözaltına alınan genç kızın babası 51 yaşındaki Mehmet Masum, annesi, 53 yaşındakiAdaletve ağabeyi Kasım Demirtaş tutuklandı.Adli Tıp’tan alınan raporda, Amine’nin vücudunda beden travmasına bağlı yumuşak doku zedelenmesi,iki kolunun önlerinde kırıklar ve beyin kanaması tespit edildi, kızın ölümünün vücuduna elektrik verilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Raporda, Amine’ninvücudundaki yaralanmaların, olay gününe kadar olan bir haftalık süreçte oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi.



SAVCI: BACAKLARINA ELEKTRİK VEREREK ÖLDÜRDÜ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, anne Adalet ve baba Mehmet Masum Demirtaş hakkında ’İcrai davranışa eşdeğer ihmali davranışla eziyet çektirerek alt soyu kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, ağabey Kasım Demirtaş hakkında ise ’Eziyet çektirerek kardeşi öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırladı. Soruşturma sürecinde, tutuklu baba ve anne ise 4 ay sonra tahliye edildi. İddianamede, Amine’ninbir hafta boyunca aldığı darbelerle eziyet çekerek öldüğünü belirten savcı, Kasım Demirtaş’ın erkeklerle telefonla görüştüğünü öğrendiği kardeşini, 1 haftalık süreçte kimi zaman elle kimi zaman tekme atarak kimi zaman da tahta ve plastik sopalarla baş bölgesi dahil olmak üzere vücudunun bir çok yerinden darp ettiğini vurguladı. Şüphelinin bir ucunu prize taktığı kablonun metal kısmını genç kızın bacaklarına değdirerek elektrik verdiğini ifade eden savcı, Amine Demirtaş’ın eziyet çektirilerek öldürüldüğünü kaydetti.

Kasım Demirtaş iddianameye yansıyan ifadesinde kardeşinin telefonla erkeklerle görüştüğünü duyduğunu söyleyerek, şöyle dedi: "Telefonu istedim. Sürekli inkar etmesi nedeniyle sinirlendim. Vücudunun farklı yerlerine ve başına birçok kez tekme, tokat, tahta sopa ve plastikle vurdum. Ne kadar kendisini dövsem sonuç alamayacağımı anladım. En son korkutmak için bir ucunu prize taktığım kablonun ucunu 5-6 kez diz altlarına ve bacaklarına değdirdim. Korksun diye önce ıslattım, sonra bir kablo parçası ile elektrik vermek istedim. Kablonun bir ucunu yerdeki prize, diğer ucunu ayaklarına tuttum. 5-6 kez kısa süreli elektrik verip, çekiyordum. Bayılma numarası yaptığını düşündüm."



"SU DÖKTÜM, AYILMAYINCA ELEKTRİK VERDİM"

İddianamenin kabulünün ardından sanıklar Kasım Demirtaş’ın tutuklu, Adaletve Mehmet Masum Demirtaş’ın tutuksuz yargılaması Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İlk duruşmada, Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği’nin davaya katılım talepleri kabul edildi. İfadesinde kardeşini dövdüğünü kabul eden Kasım Demirtaş, şunları söyledi: "Kardeşimi canavarca hisle öldürmedim. Facebook hesabıma kardeşimle ilgili mesaj geliyordu. Kardeşime telefon kullanıp kullanmadığını sordum. Sürekli evden kaçıyordu, psikolojisi bozuktu. Mesajlarda kardeşimin başkalarıyla ilişkiye girdiğini söylüyorlardı. Kardeş katili değilim. Mesajlar psikolojimi bozdu. Amine’ye telefon kullandığını bildiğimi söyledim. Kendisine karışamayacağımı söyledi. Amine kapalı olmasına rağmen bana gönderilen mesajlarda açık saçık fotoğraf vardı. Fotoğrafın ona ait olduğunu gördüm. Fotoğraf ve mesajları Amine’ye gösterdim. Yalan söyleyince tokat attım. Hakaret edince sopa ile kalça ve baldırına birkaç dakika vurdum. Kapıyı kilitlemiştim. Sonra yatakların arasından telefonu çıkardı ancak şifresini vermedi. İki tokat atınca şifreyi açtı. Mesaj kutularını şifrelemişti. Şifreleri isteyince hakaret etti. Kapıdan kaçmaya çalışırken kaydı ve yere düştü. Düştükten sonra sesi kesildi. Ayılması için su döktüm. Ayılmayınca prize kablo taktım. Kablonun uçlarını çakmakla yakarak, bakır kısmını ortaya çıkardım. Yanımdaki sopaya bağladım. Ayılması için parmak uçlarına birkaç kez dokundurdum. Kaynakçı olduğum için zarar vermeyeceğini düşündüm. Annem ve eşim Amine’nin elbiselerini değiştirdiler."

Anne Adalet Demirtaş ise öldürülen kızının saçkıran hastalığına yakalandığını ve psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek, "Kızım 8 kez evden kaçtı. Oğlum dövmüş. Benim bundan haberim yoktu. Kızımın başka erkeklerle görüştüğünü bilmiyorum. Olay günü eve geldiğimde Amine yerde yatıyordu. Kıyafeti ıslaktı, ısınması için üstünü değiştirdik. Kıyafetini çıkardığımda kollarında morluk vardı. 16 yaşına kadar o çocuktan hayır görmedim" dedi.



Savcılık ifadesinde oğlu Kasım Demirtaş’ın Amine’yi dövdüğünü gördüğünü ve sırtına ve kafasına vurmaması için uyardığını söyleyen baba Mehmet Mahsum Demirtaş ise mahkeme ifadesinde oğluna, kızını dövmesini ya da öldürmesini söylemediğini öne sürdü.



’İYİ HAL’ İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kasım Demirtaş’a, ’Eziyet çektirerek kardeşi karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve gösterdiği pişmanlığı indirim nedeni sayan mahkeme, ’İyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı ömür boyu hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti, anne Adalet ve baba Mehmet Masum Demirtaş’ın ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmetti. Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kararın yasaya ve usullere aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı.