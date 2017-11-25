Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü Adalet Yürüyüşü’nde ve Samsun’da düzenlenen Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda yaklaşık iki ay boyunca görev alan ve bu süre zarfında kızından ayrı kalan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş İsa Manay’ın 2,5 yaşındaki kızı Melisa Reyyan ile buluşması duygulandırdı.

İki ay boyunca babasını göremeyen 2,5 yaşındaki Melisa Reyyan, bir anda babasını karşısında görünce ‘baba’ diyerek kucağına atladı ve boynuna sarıldı. Küçük kız, babasının boynuna sarılarak dakikalarca öpüp, hasret giderdi. Eşi tarafından görevden dönen asker babayla kızının duygulandıran bu buluşması cep telefonuna kaydedildi. Sosyal paylaşım sitesine yüklenen bu video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

“Evlatlarımızın geleceği için her türlü görevi seve seve her zaman yapmaya hazırız”

Görevden dönen asker babayla kızının duygulandıran buluşmasının sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekorları kırması üzerine açıklamalarda bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş İsa Manay, “Bizim için önemli olan vatan millet aşkıdır. Görevimizi her türlü icra ederiz. Görevin fazla olması veya eksik olması bizim için fark etmez, görevin çok olmasından şikayet edecekte değiliz. Elbette ki evlatlarımızı, eşimizi özlüyoruz ama bizim için ne zaman bir görev olursa biz, elbette vatandaşımızın ve ülkemizin güvenliği açısından her türlü fedakarlığa yani fedakarlıktan da öte bu bizim boynumuzun borcudur. O yüzden biz bunu düşünmüyoruz. Bize zor gelmiyor.

“Kızımın boynuma sarılması bizleri bir hayli duygulandırdı”

Kızının boynuna sarılmasının kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Uzm. Çvş. İsa Manay, şöyle konuştu: “Kızım ile olan videomuzda Adalet Yürüyüşü vardı, onun güvenliği için görevlendirilmiştik. Yaklaşık üç hafta kadar Adalet Yürüyüşünün güvenliğini sağladık. Bu görevden döndüğümüzün hemen akabinde Samsun’da düzenlenen Olimpiyatlara tekrar görevlendirildik. Burada da yaklaşık 1 ay kadar görevde kaldık. Eşim ile telefonda konuştuğumuzda kızım Melisa’nın yüz tavrının nasıl olacağını görmek istedik. Ben, kapı sesini duyurmadan içeriye girerim, sende cep telefonuyla görüntü alırsın diye konuşmuştuk. İçeriye sessiz bir şekilde girdim ve kızımızın o hareketi bizleri bir hayli duygulandırdı. Eşimin arkadaşı, asker eşleri sayfasından bu görüntüyü paylaşmış. Videoyu gören, hoşuna giden, duygulanan herkes paylaşmış. Bu milletimizin büyüklüğüdür. Bu milletimizin güzelliğidir. Türkiye olarak askerine polisine sahip çıkan, onlarla dertlenip onlarla hüzünlenen bir ülkede yaşıyoruz hamdolsun.”

“Kızımla eşimi, her zaman dualarla uğurluyoruz”

Asker eşi olduğu için gurur duyduğunu vurgulayan Melisa Reyyan’ın annesi Nesrin Manay, şunları söyledi: “Asker eşi olduğum için gurur duyuyorum. Tüm askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz Allah’a emanettir. Her zaman onların arkasından dua ediyoruz. Eşim asker, görevde olduğu zamanlar kızımla onu her zaman dualarla uğurlayıp dualarla gelmesini bekliyoruz. Bu sırada bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”