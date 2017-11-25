Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.15 sıralarında, ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Öğle yemeğine gelmeyen işçileri kontrol etmek için kömür madenine giren vardiya çavuşu Aydın Demirbaş, 250 metre derinlikte oluşan göçük altında kalarak ağır yaralandı. Toprak altında kendisini fark eden işçiler tarafından çıkartılan Demirbaş, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kömür ocağına gelerek inceleme yaptı. Demirbaş'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.