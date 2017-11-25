Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütleri ile irtibatlı şahısların tespiti, deşifresi ve çatışma bölgelerine geçişlerinin engellenmesine yönelik Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında,Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde yapılan operasyonda yabancı uyruklu 10 DEAŞ üyesi şüpheli, sınır ötesi çatışma bölgelerine gidemeden yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.