Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde cinnet getiren Ersin K., annesini öldürüp babasını ise ağır yaraladı.

ANNE -BABASIYLA TARTIŞTI

Olay, dün gece sabaha karşı Gökçebey ilçesinde meydana geldi. 32 yaşındaki Ersin K. ile aynı evde yaşadığı anne ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile anne ve babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne H.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA AĞIR YARALI

Oğlu tarafından bıçaklanan baba A.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı.

HAYIRSIZ EVLAT TUTUKLANDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ersin K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Ersin K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.