Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



1953 yılında Kore Savaşında görev yapan Astsubay Nurettin Ebil, savaşta ailesini kaybetmiş ve çöpten ekmek toplayan bir erkek çocuğu buldu. 91 yaşındaki gazi, olayı şu sözlerle anlattı: “Burada ne arıyorsun diye sordum. Annesi ve babasının öldüğünü, karnının aç olduğunu ve yemek aradığını söyledi. Çocuğu yanıma aldım, yemek verdim, karnını doyurdum. ‘Benim yanımda kalır mısın?’ diye sordum. ‘Kalırım’ dedi. Çocuğu yanıma aldım ve savaşta olduğumuz için çocuğun ismini Savaş koydum. Üstü başı berbat hâlde olduğu için en küçük elbiseyi üstüne göre diktirip, giydirdik. Yara almıştı, omzunun içinde parça vardı. Zamanla Savaş askerlerden Türkçeyi öğrendi. Daha sonra da bana tercümanlık yaptı. Yanımda 6 ay durdu. Annesi, babası aklına geldiği zaman ağlardı.” Kore’deki görevi 1953 yılında sona eren Ebil, “Ayrılacağım zaman Savaş, ‘beni de götür, burada duramam’ dedi. Götürmem yasak olduğu için ‘Sen burada dur mektuplaşalım’ dedim. O ağladı, ben ağladım. 6 ay boyunca mektuplaştık” dedi. Türkiye’ye dönen Ebil, bir süre sonra Savaş ile irtibatını kaybetti. Ebil, Güney Kore’nin daveti üzerine 2007 yılında Kore’ye gitti. Cebine Savaş’ın fotoğrafını ve mektuplarını da koyan Ebil, tüm çabalarına rağmen Savaş’ı bulamadı. Kore Gazisi, “Savaş’ın bende hasreti çok fazla. Birbirimize çok bağlıydık. Savaş şimdi karşıma çıksa, bu kapıdan içeri girse ben bayılırım. Hükûmetimiz Savaş’ı bulursa çok memnun olurum. Savaş gelemiyorsa bana mektup yazsın, ben de ona mektup yazarım” diye konuştu. Şükran Ebil de kocasının Türkiye’ye döndükten sonra Kore Savaşında yaşadıklarını uzun süre unutamadığını söyleyerek yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı: “Gece bağırarak, sıçrayarak uyanıyordu. Ben de daha çocuğum, 16 yaşında evlenmişim, korkuyordum. Uyandırıyordum, ‘Ben kendimi çadırda görüyordum, sağıma soluma bombalar düşüyordu’ diyordu. Bu, yıllarca devam etti.”



GÖZYAŞIYLA VEDA ETTİ

91 yaşındaki Nurettin Ebil, savaş bitince evladı olarak gördüğü çocuğa gözyaşları içinde veda etti.

İlker Turak-Ömer Çetin ANKARA İHA