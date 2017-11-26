Gününüz güzel geçsin istiyorsanız evden çıkmadan önce haberimize bir bakmanızda fayda var. Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı burada. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde İskenderun Körfezi'nde kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. İşte 26 Kasım Hava Durumu ve diğer detaylar...
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı bulutlu 19
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, il merkezi ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8