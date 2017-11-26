Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gününüz güzel geçsin istiyorsanız evden çıkmadan önce haberimize bir bakmanızda fayda var. Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı burada. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde İskenderun Körfezi'nde kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. İşte 26 Kasım Hava Durumu ve diğer detaylar...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, il merkezi ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8