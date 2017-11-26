Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, evin kümesi, yatak odası ve çöp kutuları içerisine gizlenmiş halde 56 poşet içerisinde toplam 197 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.