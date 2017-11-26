Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcılık ve emniyetteki ifadelerini hatırlamadığını söyleyen Z.K, daha önceki ifadelerinin aksine komşusu T.Y ile aralarında bir yakınlaşma olmadığını da söyledi. Z.K'nın avukatı eşliğinde alınan mahkeme ifadesi şöyle: 'Savcılıkta verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. Talha (oğlu) bana el hareketleri yapardı, Furkan beni dövmedi. T.Y ile aramda bir yakınlaşma ve ilişki yoktu. T.Y benim yanıma alınsın. Birlikte sorgulanmak istiyorum. T.Y'nin eşi ile de bir sorunum yoktu. O esnada niye Turhan'ın ismini verdim bilmiyorum. Ne bileyim ben... Daha önce intihar etmeye çalışmadım ve istemedim. Şeker hastasıyım daha fazla ifade vermek istemiyorum.'

(Milliyet)