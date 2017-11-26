Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kumluca ilçesinin 197.5 kilometre açığında saat 12.51'de, 8.6 kilometre derinlikte kaydedilen hasara yol açmadı.
Antalya'da deprem oldu
26.11.2017 - 14:02 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : antalya,deprem,son dakika,son depremler,
522750 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522750.aspx
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