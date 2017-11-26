Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 01.00 sıralarında Düzce şehir merkezinden Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan Ferit Aksu idaresindeki 81 BC 218 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Ferit Aksu, alev alan minibüsünü hemen yol kenarına çekerek alevlere araçta bulunan yangın tüpü ile müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücülerin de yangın tüpleriyle yaptığı müdahale yeterli olmadı ve alevler minibüsü tamamen sardı. Olay yerine çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs, sürücüsünün gözleri önünde alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.Polis yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.