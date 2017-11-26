Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Derince ilçesi Süverler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet T. idaresindeki 41 LC 001 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Mehmet T., Serdar Ceyhan (15), Hasan T. ve Melik K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Serdar Ceyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.