Kırıkhan Kumlu karayolu üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 31 DG 045 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyrukluların emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, minibüs sürücüsü Suriye uyruklu A.A. (23) gözaltına alındı.