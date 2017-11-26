Kırıkhan Kumlu karayolu üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 31 DG 045 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyrukluların emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, minibüs sürücüsü Suriye uyruklu A.A. (23) gözaltına alındı.
Hatay'da 9 yabancı uyruklu yakalandı
26.11.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan Kumlu karayolu üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 31 DG 045 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : hatay,kaçak,göçmen,haberler,
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