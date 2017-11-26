Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Hacışeremet mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait olan ancak kullanılmayan tuğla fabrikasında meydana geldi. Murat Gören'in güvenlik binasında olmadığını fark eden diğer güvenlik görevlisi, onu aramaya başladı. Trafo kapısının açık olması üzerine içeriye giren güvenlik görevlisi, Gören'in cesedini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Gören'in trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Haberi alan Murat Gören'in ailesi de olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Ergene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde bir süre inceleme yaparak ailesinden bilgi aldı.

Ancak ölen Murat Gören'in aracının fabrika önünde olmadığı fark edildi. Oğulları babalarının gece aracı ile işe gittiğini belirtmeleri üzerine jandarma fabrika çevresinde aramada bulundu. Gören'in otomobili olay yerine yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklıktaki Velimeşe Mahallesi girişinde bulunan tren istasyonu mevkinde terk edilmiş olarak bulundu.



Yapılan incelemenin ardından ölen Gören'in cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturması devam ediyor.