Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Canik ilçesi Hilal Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.A ile amcasının kızı Ceylin Nazlı Acar, aileleri ile birlikte bir yakınlarının düğün merasimine gitmek için beklerken oyun oynamaya başladı. E.A. bu sırada aydınlatma direğinin yanına bir kişi tarafından bırakılmış av tüfeğini gördü. Tüfeği alan çocuk oyun oynarken namluyu Ceylin Nazlı Acar'a doğrulttu. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu küçük kız vurularak yaralandı. Acar, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.