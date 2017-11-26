Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 26 Nisan 2017'deki kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus ordusunda görevli bir subaya ait olduğu değerlendirilen ceset, korunması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla getirildiği Kars Müze Müdürlüğünde muhafaza altında tutuluyor.

Bir tabutun içinde, üzerindeki elbiseleri ile vücudunun büyük bir bölümü bozulmamış halde bulunan cesedin önce Rus general Vasiliy Geyman'a ait olduğu ileri sürüldü. Ancak yapılan araştırmalar sonucu cesedin Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu anlaşıldı.

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi'nin Rus arşivlerini tarayarak yaptığı araştırma sonucu cesedin Karloviç'e ait olduğunu tespit ettiğini belirterek, Tanrıverdi'nin bu konuda "Tarih Dergisi" haziran sayısında bir makalesinin yayımlandığını aktardı.

Bulunan cesedin Karloviç'e ait olduğunun Rus yetkililerce de teyit edildiğini anlatan Alp, "Cesedin bulunması sonrası Rusya'nın Trabzon Başkonsolosu Kars'a gelmişti, tabuta gelip baktı. İsim ve kimlik konusunda 'tereddüdümüz yok, bizim arşivlerden kesinleşti' dedi. Polonya asıllı Karl Karloviç'in üniformasının üzerinde 20 numara çıktı. Başkonsolos da 'Karloviç, Rus Ordusu'nun Ahıska 20. Tümenine bağlı 245. Ardahan Piyade Alayı'nda görev yaparken aniden ölmüş ve burada defnedilmiş." dedi.

Torununun torunu cesedin dedesine ait olduğunu kabullenmiş

Necmettin Alp, Karloviç'in Polonya'daki akrabalarına ulaşıldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"1890-1896 yılları arasında Ardahan'da görev yapan Rus ordusunda görevli yarbayın Polonya'daki akrabalarından torununun torunu hemşirelik yapıyor. O, cesedin dedesine ait olduğunu kabullenmiş. Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı karşı taraf olan Rus Dışişleri ve Kültür bakanlıklarıyla görüşmeler yapıyor, hatta bu ay sonunda Dışişleri Bakanlığında geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak, bakanlığımızın vereceği karara göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Alp, ceset ile ilgili rapor yazdıklarını belirterek, cesedin kente gelecek heyet tarafından ilaçlanıp koruma altına alınacağını sözlerine ekledi.