Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine giden Yeter Aydın (29) yönetimindeki 53 AT 825 plakalı otomobil, İyidere ilçesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobil karşı şeritteki Cemil Aktaş yönetimindeki 34 KL 2269 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç hayatını kaybederken, sürücü Yeter Aydın ile kızı Gülsü Koç (14) ve Behlul Emre Koç (8) yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.