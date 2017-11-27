Devirdikleri kasayı açamayan hırsızlar, camiden bir şey çalamazken bazı eşyaya zarar verdi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen görevli Selahattin Karakuş, giriş kapısının kırık olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Polisler, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde şüphelilerin camiye ayakkabılarıyla girdiği görülüyor. Karakuş, camiye son 20 günde, beşinci defa hırsız girdiğini söyledi.
Tarihe saygınız yok bari camiye olsun!
27.11.2017 - 06:22 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da 3 kişi, Hamidiye Mahallesi’ndeki tarihî Yeni Cami’nin tahta kapısını tekme atarak kırıp içeride yardım paralarının bulunduğu kasayı açmaya çalıştı.
Etiketler : Malatya,
522870 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522870.aspx
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