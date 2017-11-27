Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devirdikleri kasayı açamayan hırsızlar, camiden bir şey çalamazken bazı eşyaya zarar verdi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen görevli Selahattin Karakuş, giriş kapısının kırık olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Polisler, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde şüphelilerin camiye ayakkabılarıyla girdiği görülüyor. Karakuş, camiye son 20 günde, beşinci defa hırsız girdiğini söyledi.