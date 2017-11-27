Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran üzerinden kaçak olarak Türkiye’ye giren Afganistan ve Gana uyruklu bir gruptan geriye Karasu Nehri'nde donan 3 yaşındaki bir bebeğin cansız bedeni kaldı.Göçmen kaçakçıları İran üzerinden Ağrı Dağı eteklerinden kaçak mültecileri geçirerek Aralık ilçesine getirdi. Kaçakçılar, Karasu Nehri'ni geçirerek getirdikleri mültecileri, minibüsle boş bir alana bıraktı. Bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, annesinin sırtında 3 yaşındaki donmuş bebek cesediyle karşılaştı.Çevrede yapılan aramada üstleri ıslak bir şekilde ölmek üzere olan birkaç mülteci de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Annesinin sırtında cesedi bulunan Gana uyruklu Muhammed isimli bebek otopsi için Erzurum’a gönderildi. Donarak öldüğü tespit edilen Muhammed bebek, yasal işlemlerin yapılmasının ardından Erzurum’da kimsesizler mezarlığına defnedilecek.İnsan kaçakçılarının jandarma ve polis kontrolünü fark ederek mültecileri yolda bırakıp kaçtıkları tahmin ediliyor. Güvenlik güçleri, insan kaçakçılığı yapanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, hayatını kaybeden Muhammed bebeğin annesi 25 yaşındaki Fatma'nın ifadesine ulaşıldı. İfadede şu bilgiler yer aldı:



"İran'da insan kaçakçılığı yapan çete pasaportumuza el koydu. Elbiselerimi, telefonumu aldılar. 15-20 kişilik mülteci bir grupla Türkiye'ye getirip attılar. Karasu Nehri'ni çocuğum sırtımda geçtik. Çok soğuktu. Kıyıya geldiğimde Muhammed ıslanmış, soğuktan donmuştu. Yola kendimi attım. Yoldan gelip geçen araçlardan yardım istedim. Polisler buldu beni. Bebeğimin donarak öldüğünü söylediler. Sonra Erzurum'a gönderildik."

Erzurum'da hastanede tedavi gördükten sonra Yenişehir Polis Merkezi'nde ifadesi alınan kadının, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.