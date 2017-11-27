Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenen 5 ilde, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor.
Bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
5 il için don uyarısı
27.11.2017 - 09:44 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenen 5 ilde, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor.
Etiketler : hava durumu,malatya,
522919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522919.aspx
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