Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenen 5 ilde, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.