Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştığı şirketten aldığı molozları boşaltan hafriyat kamyonun şoförü, aracın tamponuna sıkışan onlarca kiloluk kayayı görmeyerek trafiğe çıktı. Kamyonun tamponunda duran kayayı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise kamyon şoförünü hareket halindeyken korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak bir şeyin farkında olmayan kamyon şoförü arkasındaki dev kaya parçasıyla yoluna devam etti.