Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında yakalama kararı bulunan emekli askeri hakim olan avukat Rüştü Atpulat'ın İstanbul'da olduğuna ilişkin ihbarı değerlendiren Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğüyle koordineli çalışma başlattı. Üsküdar'da sahte kimlikle yakalanan Atpulat'ın şüpheli hareketleri nedeniyle üst araması yapan ekipler, zanlıya ait sürücü belgesini buldu. Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusu yapılan Atpulat'ın İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan zanlı, İzmir'e gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin İzmir Barosundaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, daha önce gözaltına alınmalarının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda 33'ü avukat 45 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.