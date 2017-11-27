Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy İlçesi'nde eylem hazırlığında olan ve 19 Kasım'da ilçeye bağlı Kızılpınar mahallesinde çöp konteynerleriyle yol kapatarak korsan gösteri yapan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı. Terör şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Çerkezköy'de 6, Ergene'de 1, Kapaklı'da 1, Çorlu'da 4 ve Erzurum'da 1 şüpheli olmak üzere 13 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Çorlu'da gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı faaliyet gösterdiği, üçünün ise terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları, hard diskler, örgütsel doküman ve notlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ÖRGÜT ADINA HAZIRLIK YAPMIŞLAR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin korsan gösteri eylemi yaptıkları, terör örgütü adına 'kamulaştırma' adı altında çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olarak belirtilen 27 Kasım tarihinde eylem hazırlığında olduklarının belirlendiğini açıkladı. Soruşturma sürüyor.