Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Pazaryeri mevkisinde seyir halindeki Murat Karadağ idaresindeki 81 EF 565 plakalı Düzce Belediyesi denetimli halk otobüsünün motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü Karadağ, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.