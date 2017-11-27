Hamit Sarı'nın kullandığı 46 VE 177 plakalı seyir halindeki pancar yüklü römorka, Elbistan-Darende karayolu Çatova Mahallesi yakınlarında İsmail el-hamdo yönetimindeki 63 MF 200 plakalı minibüs arkadan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada minibüste bulunan Suriye uyruklu Emira (30), Ahmet (7), İsmail (9), Şehed Barme (10) ve Sera el-hamdo (12) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
27.11.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elbistan ilçesinde pancar yüklü römorka arkadan çarpan minibüste bulunan Suriye uyruklu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,Kahramanmaraş kaza,trafik kazası,haberler,
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