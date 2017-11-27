İddiaya göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde K.A. (28) ile Şafak Şenel (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. üzerindeki bıçakla Şenel'i yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şenel, olay yerinde hayatını kaybetti. Şenel'in cesedi Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, K.A. ile olaya karıştığı iddia edilen taksi şoförü M.G. ve yabancı uyruklu A.M. adlı kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ordu'da bıçaklı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti
27.11.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : ordu,kavga,bıçaklı kavga,haberler,
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