Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde K.A. (28) ile Şafak Şenel (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. üzerindeki bıçakla Şenel'i yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şenel, olay yerinde hayatını kaybetti. Şenel'in cesedi Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, K.A. ile olaya karıştığı iddia edilen taksi şoförü M.G. ve yabancı uyruklu A.M. adlı kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.