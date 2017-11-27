Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda koruma altında olan türlerden yaban keçisi avı yapıldığına dair alınan bir ihbarı değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti. Derebucak ilçesindeki koruma kontrol faaliyeti icra eden ekipler, bin 880 metre yüksekliğe sahip dağın eteklerinde Üçkuyular mevkisinde gördükleri bir aracın lastik izlerinden kaçak avcı olduklarından şüphe ettiği kişileri takip altına aldı. Pusuya yatarak beklemeye başlayan ekipler, sırtında kargas etle yaya olarak yürüyen 1 kişiyi, sonrasında 2 avcı arkadaşını daha yakaladı. Sırtında kargas etle yaya olarak araçlarına doğru gitmekte olan avcıya düzenlenen operasyon anı ekipler tarafından saniye saniye kaydedildi.



Vurulduktan sonra kafası kesilen, iç organları temizlenerek derisi yüzülen yaban keçisine ait kargas etin, dağda avı yapılan bir yaban keçisine ait olduğunu tespit eden ekipler, Antalya'dan bölgeye yaban keçisi avı için geldikleri öğrenilen A.E., M.Ö. ve B.E.’ye kara avcılığı kanununa muhalefet etmekten yasanın üç ayrı maddesinden cezai işlem uyguladı.



Avcılara koruma altında olan yaban hayvanını avlamaktan, usulsüz avlanmaktan, avlanma izni olmadan avlanmaktan dolayı kişi başı bin lira olmak üzere 3 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, keçi avından dolayı 13 bin liralık tazminat bedeli de eklenince toplamda avcılara kesilen para cezası 16 bin liraya ulaştı. Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, dağlık alanda kaçak olarak yaban keçisi avı yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine bölgede sıklaştırdıkları av koruma ve kontrol faaliyetleri sonucu 3 avcının yaban keçisiyle birlikte suçüstü yakalandığını belirterek, bu kişilere toplamda 16 bin liralık cezai işlem uygulandığını söyledi.



Şener, yaban keçilerinin Toroslar’ın doğal güzelliklerinden birisi olduğuna dikkati çekerken, bunların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Ekiplere de çalışmalarından dolayı teşekkür eden Şener, bu tür usulsüz avcılığın önüne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.