Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan ilçesi kırsalında bir şahsın esrar yetiştirip sattığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, bir şahsı gözaltına alırken arazide narkotik köpekleri tarafından arama yapıldı. Aramada köpeklerin tespit edildiği noktada polisler tarafından kazma ve küreklerle kazı çalışması başlatıldı. Çalışmada bidonların içerisinde toprağa gömülü vaziyette 108 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da toprağa gömülü 108 kilo esrar ele geçirildi
27.11.2017 - 11:51 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bidonların içerisinde toprağa gömülü vaziyette 108 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin yerini tespit ettiği esrar, polisler tarafından kazma ve küreklerle çıkartıldı.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,hilvan,uyuşturucu,
522966 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522966.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER