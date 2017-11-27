Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kitapseverlerin binlerce kitaba bir tıkla erişebilmesini sağlayan ve dünyada da hızla yayılan "e-kitap" uygulaması için önemli bir adım atıldı. Kasım ayı itibarıyla pilot uygulama olarak başlatılan proje kapsamında, 81 il halk ve 19 ilçe halk kütüphanesinde okuyuculara "e-kitap" hizmeti verilmeye başlandı. Kütüphanelerde halen kullanılan "Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi" ile entegre çalışan e-kitap uygulamasıyla okuyucular, zaman ve mekandan bağımsız, 28 temel konu başlığında 17 binden fazla e-kitaba 7 gün 24 saat herhangi bir ücret ödemeden erişebiliyor.

Halk kütüphanelerine üye olmak gerekiyor

Söz konusu pilot uygulamadan Türkiye genelindeki 100 halk kütüphanesine kayıtlı üyeler faydalanabiliyor. Halk kütüphanelerinin toplam üye sayısının yüzde 80'ine karşılık gelen bu üyeler, "http://koha.ekutuphane.gov.tr/" adresinden Türkçe e-kitaplara erişebiliyor.

Çevrimiçi okunabilen, bilgisayar ya da mobil cihazlara süreli olarak ödünç de alınabilen e- kitaplara, telif hakları kapsamında, maksimum 60 sayfaya kadar çıktı alma veya e-posta yoluyla gönderme izni veriliyor. Ayrıca her e-kitap için 60 günlük okuma süresi bulunurken, bu süre bittikten sonra aynı materyal tekrar aynı süreyle ödünç alınabiliyor.

E-kitap hizmetinden faydalanmak isteyen kütüphane üyelerinin, kütüphaneye kayıt oldukları esnada bir kullanıcı adı ve şifre edinmesi gerekiyor.

E-devlet üzerinden de erişime açılacak

Bakanlık, e-kitap hizmetini pilot uygulamanın ardından diğer kütüphanelerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Daha sonra da e-kitapların "e-devlet" sistemiyle de entegre edilmesi ve buradan da erişime açılması planlanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki halk kütüphanelerinin yanı sıra üyelerine e-kitap hizmetini veren 19 ilçe halk kütüphanesinin isimleri şöyle: "Adıyaman Kahta, Amasya Merzifon, Ankara Gölbaşı, Ankara Polatlı, Diyarbakır Ergani, Hatay İskenderun, Hatay Kırıkhan N.Ulviye Civelek, İstanbul Gaziosmanpaşa, İzmir bornova, Kocaeli Gebze, Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu, Manisa Akhisar Zeynelzade, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Mardin Kızıltepe, Osmaniye kadirli, Şanlıurfa Siverek, Tekirdağ Çorlu, Van Erciş ilçe halk kütüphaneleri."