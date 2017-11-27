Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mehmet Düzenli idaresindeki 07 CEU 87 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat karayolu Ömer Duruk Tesisleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Kayhan Sakar (34), İncifer Dalgıç (54), Derya Yavuz (34), Bayram Bekir Özkan (27) ve Ahmet Sevinç (87) yaralanırken, sürücü ve 9 yolcu yara almadan kurtuldu.

Yaralılardan İncifer Dalgıç, Bayram Bekir Özkan ve Ahmet Sevinç Manavgat Devlet Hastanesinde, Rabia Kayhan Sakar ve Derya Yavuz Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.