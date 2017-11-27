Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde, bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle tartışan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, ders sırasında bunalıma girerek 3 kattaki koridor penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin tüm ikna çabalarına rağmen pencereden inmedi. Bunun üzerine okul yetkilileri, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencerenin altına hava yatağı açarak lise öğrencisini ikna çabalarına başladı. Bu sırada genç kızın çıktığı pencerenin yan penceresine çıkan beden eğitimi öğretmeni de ikna etmek için uzun süre dil döktü. Öğretmenin sözlü ikna çabaları sırasında dikkati dağılan genç kızın ayağından ve kazağından sıkıca tutan itfaiye ekipleri ise genç kızı dikkatlice pencereden içeri çekti.



Gözyaşları içinde pencereden indirilen genç kız, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.