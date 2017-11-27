Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta oturan Berkant Önal'a ait kümeste bulunan toplam 40 bin lira değerindeki 35 adet cins güvercin çalındı. Sabah kümese bakan Berkant Önal, kapısı kırılan kümeste sadece güvercin yavrularını görünce şoke oldu. Berkant Önal, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çevrede bulunan binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 hırsızın güvercinleri çaldığını gördü. Polis hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvercinlerinin çalınmasının üzüntüsünü yaşayan Berkant Önal, "Gece kapıyı kırıp kümese girerek güvercinleri çalmışlar. Sadece güvercin yavruları kalmış. Küçücük yavrular kalmış. Çalınan güvercinlerim 40 bin lira değerindeydi. Güvenlik kamerası kayıtlarını polislere teslim ettim. Yıllarca verdiğim emeğimi çalmışlar" dedi.

