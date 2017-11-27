Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesinde iki işçinin göçük altında olduğu öğrenildi. Eksi 360 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'ya konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, olayın meydana geldiği maden ocağına hareket ettiklerini ifade etti.