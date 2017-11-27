Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi'nde Metin Özcan (54) ile aynı evi paylaştığı arkadaşı B.C (40) arasında, evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada B.C. Özcan'ı bıçaklayarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan B.C ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.